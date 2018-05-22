"Мы делаем войну санкций небезнаказанной": Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о мерах противодействия на санкции США и других стран, который мог носить имя Жириновского, передает корреспондент Накануне.RU.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем, что депутаты не поддержали предложение фракции назвать закон его именем. Такую идею "либерал-демократы" выдвинули во время рассмотрения проекта во втором чтении.

"Законам надо давать имена! Это делает более интересной нашу законодательную работу", - высказался Жириновский.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин идею наименования законов поддержал, но пояснил, что во втором чтении поддержать поправку ЛДПР было невозможно: отсутствовало письменное согласие Жириновского на это.

По мнению депутата от КПРФ Николая Арефьева, закон о контрсанкциях ничего принципиально нового не разрешает и не запрещает. "У Правительства всегда было право вводить и отменять санкции", - заметил он.

Олег Нилов напомнил об ущербе санкций для бизнеса в условиях ВТО. "Нужно защищать наш бизнес от ВТО или выходить оттуда", - сказал депутат.

Представитель "Единой России" Андрей Исаев подчеркнул, что обсуждение этого закона стало примером парламентской работы.

"Не мы начали войну санкций, но мы делаем ее небезнаказанной. Отныне ни одно действие против наших граждан не будет безнаказанным. Обсуждение этого закона – пример парламентской работы. Хотя закон был поддержан всеми фракциями, и мы могли его принять в любую минуту, он широко обсуждался с бизнесом и общественниками. Мы можем твердо заявить, что он был принят не только всеми фракциями Госдумы, но и всем обществом", - заявил Исаев, пообещав, что антисанкционные меры не будут приниматься кулуарно.

В результате 416 депутатов из 417 поддержали законопроект в окончательном чтении.

Отметим, что завтра продолжится обсуждение второго законопроекта "антисанкционного пакета", который вводит уголовную ответственность за за исполнение санкций США на территории России.