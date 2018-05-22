Деньги есть! Свердловское правительство отчиталось о сборе налогов

в этот день
22.05.18
12:28
В Екб.14:28
Власти Челябинска до сих пор не выбрали инвестора для ключевого объекта саммита ШОС
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Разделение Минобрнауки требует "упразднения" ЕГЭ: Госдуме предложат изменить закон

Тема дня
Пекину удалось превратить торговую войну с США во взаимовыгодную сделку Китай и США с конца марта балансировали на грани торговой войны. Однако визит министра финансов Соединённых Штатов Стивена Мнучина в Китай не принёс ощутимых результатов. Война откладывается. Почему это стало возможным?
22.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Покусились на "кремлевский общак"? Что значат проблемы Абрамовича в Лондоне "По моим представлениям, Абрамович является держателем одного из кремлевских "общаков", куда на протяжении многих лет отправляют взносы предприниматели и чиновники самого разного уровня в целях повышения поддержки со стороны Абрамовича и его ставленников во власти".
21.05.2018
экономика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1113

Деньги есть! Свердловское правительство отчиталось о сборе налогов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за первый квартал 2018 г. составили 49 млрд руб., рост к уровню 1 квартала 2017 г. - на 6,3 млрд руб. Годовой прогноз исполнен на 24%.
Читайте также:

Об этом депутатам Законодательного собрания региона доложила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации министра, поступления по налогу на прибыль организаций составили 22,3 млрд руб., или 33% уточненного годового прогноза. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 15,6 млрд руб. К уровню аналогичного периода 2017 г. поступления возросли на 2,2 млрд руб., что обусловлено ростом фонда заработной платы в Свердловской области в январе-феврале 2018 г. на 12%. Кроме того, увеличение связано с ростом поступлений НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами, а также в связи с ростом количества выданных патентов в первом квартале нынешнего года к уровню первого квартала 2017 г. на 2 тыс. или на 48%.

Поступления по акцизам в целом составили 3,5 млрд руб. Доходы от акцизов на нефтепродукты - 2,2 млрд руб. Рост к соответствующему периоду 2017 г. - на 52 млн руб., или на 2,4% - связан ростом ставок на дизельное топливо и автомобильный бензин на 4%.

Акцизы на пиво составили 0,9 млрд руб.

Доходы от акцизов на крепкую алкогольную продукцию - 333,6 млн руб. Рост к уровню соответствующего периода 2017 г. - на 161 млн руб., или на 93%, обусловлен увеличением норматива зачисления в региональные бюджеты.

По налогу на имущество организаций поступило 2,8 млрд руб.

Неналоговые доходы в первом квартале 2018 года поступили в сумме свыше 910 млн руб. К аналогичному периоду 2017 г. поступления возросли на 46,5 млн руб., в основном за счет увеличения поступлений по штрафам, санкциям и возмещению ущерба.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили около 146 млн руб., годовой прогноз исполнен на 40%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов, формирующих Дорожный фонд региона, за первый квартал 2018 г. составили 2,9 млрд руб. В том числе доходы от акцизов на нефтепродукты (2,2 млрд руб.) и доходы от транспортного налога в сумме около 620 млн руб. (27,5 % годового прогноза).

кулаченко галина максимовна заместитель губернатора свердловской области министр финансов(2017)|Фото: Накануне.ru

Другие новости по темам: Галина Кулаченко, налоги
22.05.2018 11:23 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
13:23 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Деньги есть! Свердловское правительство отчиталось о сборе налогов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+