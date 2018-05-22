Деньги есть! Свердловское правительство отчиталось о сборе налогов

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за первый квартал 2018 г. составили 49 млрд руб., рост к уровню 1 квартала 2017 г. - на 6,3 млрд руб. Годовой прогноз исполнен на 24%.

Об этом депутатам Законодательного собрания региона доложила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации министра, поступления по налогу на прибыль организаций составили 22,3 млрд руб., или 33% уточненного годового прогноза. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 15,6 млрд руб. К уровню аналогичного периода 2017 г. поступления возросли на 2,2 млрд руб., что обусловлено ростом фонда заработной платы в Свердловской области в январе-феврале 2018 г. на 12%. Кроме того, увеличение связано с ростом поступлений НДФЛ с доходов, полученных иностранными гражданами, а также в связи с ростом количества выданных патентов в первом квартале нынешнего года к уровню первого квартала 2017 г. на 2 тыс. или на 48%.

Поступления по акцизам в целом составили 3,5 млрд руб. Доходы от акцизов на нефтепродукты - 2,2 млрд руб. Рост к соответствующему периоду 2017 г. - на 52 млн руб., или на 2,4% - связан ростом ставок на дизельное топливо и автомобильный бензин на 4%.

Акцизы на пиво составили 0,9 млрд руб.

Доходы от акцизов на крепкую алкогольную продукцию - 333,6 млн руб. Рост к уровню соответствующего периода 2017 г. - на 161 млн руб., или на 93%, обусловлен увеличением норматива зачисления в региональные бюджеты.

По налогу на имущество организаций поступило 2,8 млрд руб.

Неналоговые доходы в первом квартале 2018 года поступили в сумме свыше 910 млн руб. К аналогичному периоду 2017 г. поступления возросли на 46,5 млн руб., в основном за счет увеличения поступлений по штрафам, санкциям и возмещению ущерба.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили около 146 млн руб., годовой прогноз исполнен на 40%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов, формирующих Дорожный фонд региона, за первый квартал 2018 г. составили 2,9 млрд руб. В том числе доходы от акцизов на нефтепродукты (2,2 млрд руб.) и доходы от транспортного налога в сумме около 620 млн руб. (27,5 % годового прогноза).