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В Свердловской области на ремонт железнодорожных переездов потратят 40 млн рублей
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поезд, железная дорога (2016) | Фото: 1ul.ru

Свердловская железная дорога (СвЖД) в этом году обновит 144 железнодорожных переезда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, на эти цели будет направлено 40 млн руб.
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Такие работы проводятся для повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В рамках программы по повышению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог СвЖД планирует провести ряд работ.

Так, на 46 переездах специалисты заменят настил с укладкой резинокордового покрытия, на 11 переездах обновят системы электроснабжения, освещения, звуковой и световой сигнализации. А на 44 переездах запланирована укладка гранитной брусчатки в междупутье. Кроме того, по программе модернизации запланированы проектно-изыскательские работы по оборудованию УЗП переездов на перегоне Ферма – Осенцы и на станции Гипсовая. На переезде станции Винзили в рамках капитального ремонта будет установлено новое устройство заграждения, а на переезде станции Кольцово заменят дорожные знаки, шлагбаумы, сигнальные столбики, водопропускную трубу.

Все ремонтные работы будут проводиться в сжатые сроки, чтобы не предоставлять неудобства водителям. В случае, если на время ремонта необходимо будет полное или частичное закрытие переезда, то водители будут заранее предупреждены.

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13:22 Екб


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В Свердловской области на ремонт железнодорожных переездов потратят 40 млн рублей
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