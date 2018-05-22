В Свердловской области на ремонт железнодорожных переездов потратят 40 млн рублей

Свердловская железная дорога (СвЖД) в этом году обновит 144 железнодорожных переезда. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, на эти цели будет направлено 40 млн руб.

Такие работы проводятся для повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. В рамках программы по повышению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог СвЖД планирует провести ряд работ.

Так, на 46 переездах специалисты заменят настил с укладкой резинокордового покрытия, на 11 переездах обновят системы электроснабжения, освещения, звуковой и световой сигнализации. А на 44 переездах запланирована укладка гранитной брусчатки в междупутье. Кроме того, по программе модернизации запланированы проектно-изыскательские работы по оборудованию УЗП переездов на перегоне Ферма – Осенцы и на станции Гипсовая. На переезде станции Винзили в рамках капитального ремонта будет установлено новое устройство заграждения, а на переезде станции Кольцово заменят дорожные знаки, шлагбаумы, сигнальные столбики, водопропускную трубу.

Все ремонтные работы будут проводиться в сжатые сроки, чтобы не предоставлять неудобства водителям. В случае, если на время ремонта необходимо будет полное или частичное закрытие переезда, то водители будут заранее предупреждены.