Александр Моор заработал 5,5 млн в 2017 году

Глава Тюмени Александра Моор в 2017 г. заработал 5,5 млн руб. Градоначальник опубликовал декларацию о доходах, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Глава Тюмени вошел в тройку лучших мэров России

В собственности руководителя квартира, площадью 72,9 кв. м и снегоход Yamaha. У Супруги, согласно декларации, два авто: BMW Х5, Porsche Cayenne S. В собственности у нее два земельных участка 1727 и 1272 кв. м, а также доля в нежилом помещении. Жена Моора за год заработала 3,6 млн руб.

Добавим, если доходы главы в прошлом году в сравнении с 2016-м изменились незначительно, то супруга значительно потеряла в заработке: в 2016г. в ее декларации фигурировала сумма в 27, 1 млн руб.

Напомним, в связи с уходом бывшего губернатора области Владимира Якушева на работу в Правительство РФ, в Тюмени обсуждается возможность повышения Александра Моора.