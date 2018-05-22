Александр Моор заработал 5,5 млн в 2017 году

в этот день
22.05.18
12:26
В Екб.14:26
Власти Челябинска до сих пор не выбрали инвестора для ключевого объекта саммита ШОС
"Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Исследователь: В могиле Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Главное
Разделение Минобрнауки требует "упразднения" ЕГЭ: Госдуме предложат изменить закон

Тема дня
Пекину удалось превратить торговую войну с США во взаимовыгодную сделку Китай и США с конца марта балансировали на грани торговой войны. Однако визит министра финансов Соединённых Штатов Стивена Мнучина в Китай не принёс ощутимых результатов. Война откладывается. Почему это стало возможным?
22.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Покусились на "кремлевский общак"? Что значат проблемы Абрамовича в Лондоне "По моим представлениям, Абрамович является держателем одного из кремлевских "общаков", куда на протяжении многих лет отправляют взносы предприниматели и чиновники самого разного уровня в целях повышения поддержки со стороны Абрамовича и его ставленников во власти".
21.05.2018
экономика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1113



Новости
22.05.2018 10:52 Мск (12:52 Екб)
общество | Тюменская область
Александр Моор заработал 5,5 млн в 2017 году
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Александр Моор (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Тюмени Александра Моор в 2017 г. заработал 5,5 млн руб. Градоначальник опубликовал декларацию о доходах, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В собственности руководителя квартира, площадью 72,9 кв. м и снегоход Yamaha. У Супруги, согласно декларации, два авто: BMW Х5, Porsche Cayenne S. В собственности у нее два земельных участка 1727 и 1272 кв. м, а также доля в нежилом помещении. Жена Моора за год заработала 3,6 млн руб.

Добавим, если доходы главы в прошлом году в сравнении с 2016-м изменились незначительно, то супруга значительно потеряла в заработке: в 2016г. в ее декларации фигурировала сумма в 27, 1 млн руб.

Напомним, в связи с уходом бывшего губернатора области Владимира Якушева на работу в Правительство РФ, в Тюмени обсуждается возможность повышения Александра Моора.

Другие новости по темам: Александр Моор, декларация о доходах, мэр Тюмени
22.05.2018 10:52 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
12:52 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Александр Моор заработал 5,5 млн в 2017 году
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+