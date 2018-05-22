На Ямале глава района и начальник полиции стали фигурантами уголовного дела

Глава Тазовского района Александр Иванов подозревается в подстрекательстве к превышению полномочий и воспрепятствованию правосудия, а начальник районного отделения полиции Никита Дубинко – в превышении полномочий и том, что мешал правосудию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, Иванов был свидетелем по делу бывшего директора Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия и экс-депутата районной думы Мисира Исмаилова, находящегося под стражей и содержащегося в изоляторе временного содержания. В День Победы он уговорил начальника отделения полиции Дубинко передать подсудимому еду и спиртное. Тот поручил подчиненным накормить и напоить Исмаилова.

В тот же день около 23.00 глава района договорился с начальником полиции накануне суда устроить ему личную конфиденциальную встречу с обвиняемым. Полицейские вывели фигуранта дела для встречи с главой района. При встрече, по данным следствия, Иванов сказал, что может организовать перевод Исмаилова в больницу. 14 мая 2018 г. бывший директор предприятия получил три года условно.

Дубинко отправлен под домашний арест. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении главы района.

Напомним, что экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на днях отправлен на повышение в Москву, он назначен министром природных ресурсов РФ, эксперты объясняли это эффективностью его работы и политической стабильностью на территории.