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Парфенов: в "Урале" появятся новые игроки - для усиления
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Дмитрий Парфенов, ФК Урал (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция нового главного тренера ФК "Урал" Дмитрия Парфенова и президента клуба Григория Иванова. На ней были подведены итоги минувшего сезона и поставлены задачи на будущее, передает корреспондент Накануне.RU.

Дмитрий Парфенов отметил, что ему для начала хочется что-нибудь сделать, прежде чем что-то говорить.

"У "Урала" есть свой стиль, свое лицо, хочется играть в атакующий футбол. Клуб укомплектован очень неплохо, не хотелось бы это рушить, нужно добавить. Нужно работать для усиления. Громких заявлений не хочется, хочется от простых вещей отталкиваться", - отметил специалист.

Дмитрий Парфенов, ФК Урал(2018)|Фото: Накануне.RU

Подводя итоги сезона, Григорий Иванов напомнил, что ниже 10-го места команда не опускалась почти весь сезон, могла попасть в Лигу Европы.

"Хорошо играли на выезде в этом году. До сих не могу понять, как мы умудрились проиграть "Амкару" на своем стадионе при полных трибунах. Тарханов (бывший главный тренер, - прим.) выполнял качественно свою работу, мы должны благодарить его, благодарить, что остается в нашей команде. Рыба гниет с головы, виню себя, что оказались на 12-м месте", - признался функционер.

По его словам, команде сейчас нужна "свежая кровь".

"Мы смотрели, как играет "Тосно" (бывший клуб Парфенова, - прим.). Я сторонник хорошей игры. Если будет зрелищный футбол, то придет болельщик. "Уфа" заняла шестое место, но люди не ходят. Уральский болельщик разбирается в футболе", - уверен Иванов.

Григорий Иванов, Дмитрий Парфенов(2018)|Фото: Накануне.RU

В свою очередь, Парфенов рассказал о потенциальных новичках.

"Шаг за шагом мне удается расти как тренер. Новая метла метет по-новому. Я не собираюсь рушить коллектив, весь сезон команда играла хорошо, и только концовка оказалась смазана. Новые игроки будут, для усиления", - пообещал он.

Дмитрий Парфенов, ФК Урал(2018)|Фото: Накануне.RU

Григорий Иванов отметил, что в клубе может обновиться и тренерский штаб.

"Посмотрим, как начнется работа, понадобятся ли помощники Дмитрию, мы не против. Но у нас хорошие тренера, достаточно квалифицированные. Пока остается как есть, штаб у нас на месте. К сожалению, два последних сезона у нас не получились. Помните, ранее нас покинул известный тренер по выводу команд в ФНЛ (Вадим Скрипченко, - прим.), уже две команды под его руководством вылетели", - шутил на пресс-конференции президент "Урала".

Григорий Иванов, ФК Урал(2018)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Парфенов отметил, что сейчас необходимо познакомиться с командой, чтобы понимать сильные качества каждого игрока. Пока рано, по его словам, говорить, в какой именно футбол будет играть команда. С ним согласен и президент клуба.

"Говорить о тактике можно будет позже. Мы ищем нападающего, проблемы были у Ильина. В каждую линию будем смотреть игроков. Уход лидеров? Ни одного звонка ни по одному игроку не было", - рассказал Иванов.

Он добавил, что касается бюджета команды на следующий сезон, то о нем станет ясно после совещания совета директоров.

Григорий Иванов, Дмитрий Парфенов(2018)|Фото: Накануне.RU

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22.05.2018 10:59 Мск | Екатеринбург | Давыдов Денис
12:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 14:12 Мск
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Парфенов: в "Урале" появятся новые игроки - для усиления
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