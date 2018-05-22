На Южном Урале осудили отца и двух его сыновей за торговлю контрафактной обувью

В Аше осудили мужчину и двух его сыновей за торговлю контрафактной обувью.

Долгое время злоумышленники покупали у неустановленных лиц на рынке в Москве неоригинальную обувь и одежду с товарными знаками "Адидас", "Рибок", "Найк" и "Шанель", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Данный контрафакт они продавали гражданам в арендуемой торговой точке в Аше без согласия правообладателей товарных знаков.

"В результате преступных действий соучастников причинен материальный ущерб на общую сумму более 1,5 млн рублей. Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками территориального отдела полиции", - отметили в ведомстве.

Каждому из мужчин назначено по 1,5 года лишения свободы условно. Также суд удовлетворил гражданские иски представителей правообладателей на общую сумму около 770 тыс. рублей.