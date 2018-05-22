Губернатор Югры ответит на вопросы жителей региона в режиме онлайн

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет вторую онлайн-конференцию. Губернатор сообщает с жителями 29 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

В режиме онлайн губернатор готова обсудить жилищные программы ХМАО. Конференция будет транслироваться в социальных сетях, а также на телеканале "Югра". В ОТРК сообщили, что начало запланировано на 18 часов.

Напомним, Наталья Комарова уже проводила онлайн-конференцию в декабре 2017 г. Тогда глава округа рассмотрела десять лучших молодежных проектов, предложенных пользователями соцсетей.