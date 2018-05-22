Отставку Ройзмана депутаты обсудят в пятницу

Сегодня, после заявления мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о досрочной отставке, депутаты городской думы провели совещание, на котором официально назначили внеочередное заседание на пятницу, 25 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил журналистам заместитель председателя думы Виктор Тестов, утверждена повестка заседания. На этот раз, помимо текущих вопросов, в нее включены пункты о добровольном сложении Ройзманом полномочий главы города - председателя думы, а также о принятии изменений в городской Устав (именно этот пункт стал сегодня для мэра формальным поводом для "ухода по собственному желанию").

Пока Ройзман, написавший заявление об уходе, остается главой города - председателем думы. О том, кто станет и.о. мэра, станет известно в пятницу.

Отметим, что после отставки Ройзмана необходимо будет назначить выборы главы областной столицы. Учитывая, что единый день голосования уже определен 9 сентября, а система выборов в любом случае изменится (мэра будут выбирать депутаты из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией), форс-мажора с точки зрения назначения выборов не будет. 9 сентября Екатеринбург выберет своих депутатов, а затем они определят, кто станет мэром.