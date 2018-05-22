Глава Березников заработал в 2017 году 65 миллионов

Глава Березников Сергей Дьяков отчитался о доходах за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Его годовой доход – 65,2 млн руб., из них по основному месту работы – 2,1 млн руб. В собственности у него – два участка (40 и 1,3 тыс. "квадратов"), жилой дом (221,1 кв.м), три квартиры (71,5, 74,4 и 151,6 кв.м), гараж (24 кв.м) и две доли в машино-месте (общая площадь – 1,8 тыс. "квадратов").

В пользовании мэра – квартира в 96,5 кв.м. Из транспорта у Дьякова – "Badger" и снегоход "Arctic Cat".