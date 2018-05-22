Собянин не пойдёт на выборы мэра от "Единой России"

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин пойдёт на очередные выборы градоначальника самовыдвиженцем.

Как сообщают "Ведомости", первой причиной такого решения является то, что Собянину удобнее позиционировать себя мэром всех москвичей, а второй – то, что его личный рейтинг выше, чем у "Единой России". Однако московское отделение партии намерено помочь ему с прохождением муниципального фильтра.

Напомним, КПРФ при выдвижении кандидата в мэры столицы намерена принять во внимание итоги праймериз лево-патриоических сил, победителем которых стала депутат Мосгордумы Елена Шувалова.