Политологи отнесли администрацию Воронежа к "неэффективным распорядителям ресурсов"

Власти многих российских городских округов работают неэффективно, что относится прежде всего к управлению предоставленными в их распоряжение ресурсами. Политологи из "Агентства политических и экономических коммуникаций" (АПЭК) и Лаборатории региональных политических исследований Высшей школы экономики презентовали рейтинг эффективности глав муниципалитетов с населением от 300 тыс. человек и выявили наиболее болезненные точки в данной системе. Среди "неэффективных" был назван в том числе Воронеж, передает корреспондент Накануне.RU.

Причинами неэффективности муниципальных властей называются разные факторы, имеющие как внутреннее, так и внешнее происхождение. Так, есть группа городов, где относительно недавно сменилась власть и по понятным причинам городские управленцы оказались просто не готовы показывать высокие результаты. К ним специалисты АПЭК относят, например, Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Махачкалу. Сюда же следует отнести по формальным признакам и Воронеж, где избранный глава города Вадим Кстенин избавился от приставки "и. о." лишь 11 апреля текущего года, после выборов депутатами Воронежской городской думы. В АПЭК Воронежу выставили достаточно низкий рейтинг в эффективности на уровне 66. Лучшими по обозначенным признакам в сфере управления среди российских муниципалитетов признаны Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону.

Однако обозначенные проблемы в низком рейтинге АПЭК главы Воронежа вовсе не сводятся к якобы "новизне" Кстенина. Во-первых, нынешний мэр более 10 лет работал на различных должностях в администрации города (и даже области), во-вторых, назначен на должность исполняющего обязанности главы Воронежа еще в конце 2017 г. После ухода на губернаторство прежнего мэра Александра Гусева, который, в свою очередь, стал врио губернатора Воронежской области после неожиданной декабрьской отставки главы региона Алексея Гордеева. Назвать "новичком" в такой ситуации Кстенина просто язык не поворачивается.

Возможно, вся эта кадровая чехарда в высших воронежских коридорах власти настолько наскучила жителям миллионного города, что в опросе, проведенном сразу после "выборов" Кстенина, лишь… 15% респондентов узнали в мэре главу города. Большинство же либо вообще затруднились назвать фамилию градоначальника, либо по-прежнему продолжали считать таковым Гусева, ушедшего, напомним, на губернаторство. Сами социологи, которые проводили опрос по опознанию мэра Воронежа, истолковали незнание горожанами первого лица с одной стороны равнодушием, с другой – отсутствием полноценной избирательной кампании с агитационными, да и вообще, информационными материалами. Часть воронежцев, как мы писали ранее, вообще отказалась признавать процедуру "избрания" мэра легитимной.