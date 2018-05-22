На уральском предприятии скопился долг по зарплате в 4 млн рублей: возбуждено два дела

В уральском городе Полевском возбуждены уголовное и административное дела по факту невыплаты заработной платы на ООО "Авторизованный центр "Энергооборудование Сервис Рус". Таковы итоги прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, было установлено, что перед 57 сотрудниками организации образовалась задолженность по зарплате свыше 4 млн руб. за период с декабря 2017 по март 2018 года, несмотря на то, что предприятие работало. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Прокурором города в интересах работников направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты, которые судом были удовлетворены. Судебные приказы уже направлены в Полевской районный отдел УФССП России по Свердловской области для организации процедуры принудительного исполнения. Возбуждены исполнительные производства, решается вопрос о наложении ареста на банковские счета и имущество должника.

Также в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении (невыплата заработной платы), которое находится на рассмотрении. Прокуратура держит ситуацию на контроле.