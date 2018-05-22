В Магнитогорске под стражу заключили адвоката, который в пьяном виде избил соседа

Адвокат одной из коллегий Башкортостана в Магнитогорске обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины.

Вечером 2 января этого года он избил соседа, сломав ему ребра, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, адвокат на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры с соседом повалил его на пол, после чего умышленно нанес не менее 7 ударов ногами по телу, причинив перелом ребер, осложнившийся развитием левостороннего пневмоторакса.", - добавили в ведомстве.

Правобережным районным судом Магнитогорска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 8 лет тюрьмы.