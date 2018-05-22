Бюджет, набережная, детские сады и "аварийка": Дмитрий Самойлов отчитался о работе в прошлом году

Глава Перми Дмитрий Самойлов на сегодняшнем заседании Пермской городской думы выступил перед депутатами с ежегодным отчетом о своей работе за 2017 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой доклад мэр города начал с видеопрезентации, в которой рассказывалось об основных достижениях и успехах Перми в 2017 году. Была отмечена реконструкция дорог, в частности, реконструкция пересечения ул. Героев Хасана с Транссибирской магистралью, капитальный ремонт Северной дамбы, реконструкция шоссе Космонавтов. Всего было отремонтировано и построено около 1 млн кв. м. дорог. Приведено в порядок 185 дворовых территорий, строятся спортивные площадки, создается культурное пространство на пермской набережной. Было также отмечено, что в прошлом году в Перми впервые прошел Пермский международный марафон - спортивный праздник вошел в топ спортивных мероприятий России, городские праздники удостоены лучших наград всероссийской профессиональной премии "Грани Театра масс". К 300-летию Пермь должна преобразиться не только в центре, но и в отдаленных районах города.

По словам Дмитрия Самойлова, из 15 задач "майских указов" 2012 г. президента РФ Владимира Путина, на сегодняшний день должны были быть исполнены 11.

"С удовлетворением заявляю, что все они исполнены. Пермь стала одним из городов России, где наблюдался рост по двум важнейшим индикаторам развития экономики: объемы инвестиций и уровню промышленного производства. Положительная динамика наблюдалась в промышленном производстве, транспорте, инвестиционной активности, увеличению реальной заработной платы, развитию системы государственной и муниципальной поддержки проектов ГЧП. Примерами таких проектов является детский сад, который строит "Кортрос", развязка на шоссе Космонавтов Свиязева построена за счет средств застройщика и полное восстановление улично-дорожной сети при ремонте теплотрасс выполненных ПСК", - сообщил Дмитрий Самойлов.

По итогам 2017 г. объем поступлений налоговых доходов составил более 12,5 млрд руб., что на 3,3% выше уровня предыдущего года. По объемам налоговых поступлений, Пермь, как и в предыдущие годы заняла первое место среди административных центров Приволжского федерального округа (ПФО). По поступлению налога на доходы физических лиц - второе место. Объем поступлений не налоговых доходов составил более 1,8 млрд руб., что на 1,7% выше плана 2017 г. По показателю бюджетной обеспеченности на душу населения за счет налоговых и неналоговых поступлений город занял первое место среди административных центров ПФО.

"Городской бюджет сбалансирован по расходам и доходам, бездефицитен, имеет традиционную социальную направленность и рост инвестиционной составляющей. Однако при достаточно высоком уровне освоения инвестиционных расходов - более 80%, не могу не отметить низкие результаты департаментов ЖКХ и общественной безопасности. Исполнение программ по инвестициям составило соответственно 25% и 50%. Необходимо сделать правильные выводы. В городе должно быть больше инвестпроектов, их качество должно быть высоким. Необходимо увеличить взаимодействие с госэкспертизой и усилить персональную ответственность", - отметил глава города.

Дмитрий Самойлов отметил, что наращивание инвестиций задача не только экономическая, но и политическая, поскольку это дает ресурсы для развития образования, здравоохранения, улучшения городской среды и реализации экологических проектов. При строительстве объектов необходим комплексный подход.

Отдельно мэр города остановился на демографическом росте населения. По состоянию на 1 января 2018 г. численность постоянного населения Перми составила 1 млн 51 тыс. 600 человек.

"И, конечно, все наши жители ждут от власти не цифры и обещания, а реального улучшения качества жизни: это и тепло в доме, и благоустроенные дворы, улицы и дороги, доступность детского сада, достойное качество образования в школах - вот, что действительно важно. Вот, что понятно каждому. Именно это обеспечивает общественно-политическую стабильность в городе и регионе, именно поэтому органы государственной власти и местному самоуправлению работают на одну цель - качественные изменения к лучшему в жизни людей. В прошлом году в нашем городе родилось более 13 тыс. детей. Более 6,5 тыс. мальчиков и чуть менее 6,5 тыс. девочек. Создано 360 мест в муниципальных дошкольных учреждениях за счет открытия детского сада по ул. Машинистов, 445 мест создано за счет восстановления перепрофилированных групп, реконструкции, капитального ремонта и негосударственный сектор обеспечил почти 9,5 тыс. мест. В итоге охват детей дошкольным образованием составил более 85%, в двух школах закончен капитальный ремонт, начато строительство новых корпусов тысячников. Но и в этой картине есть своя "ложка дегтя". Я говорю о затянувшемся капремонте детского сада №409 и затягивании с приобретением детского сада по ул. Чернышевского", - заявил Дмитрий Самойлов.

Он отметил, что ведется совершенствование спортивной базы школ, создаются условия для занятий массовым спортом. Также Дмитрий Самойлов подчеркнул, что комплексный подход виден и на примере пермской набережной, где "не только идет процесс благоустройства, но и жизнь набережной наполняется конкретным содержанием". Участниками "суббот на набережной" стали более 200 тыс. человек, сама набережная стала одной из площадок краевого фестиваля "Пермский период новое время".

Расселенная площадь аварийного жилья составила более 26,5 тыс. кв м. Введен в эксплуатацию второй муниципальный дом, принято решение строительство третьего дома. Однако самостоятельно решить задачу по расселению аварийного жилья более 360 тыс. кв. м. муниципалитет не в состоянии, потому необходимо продолжать плотную работу с федеральным правительством и правительством Пермского края. На расселение "аварийки" в этом году выделили 220 млн руб. из краевого бюджета. Приоритетами в градостроительной сфере, по словам Самойлова должны стать правильные и системные регулирования характеристик плотности и высотности застройки, комплексное развитие территории, грамотная политика в сфере НТО, рекламных вывесок.

Депутаты Пермской городской думы приняли информацию к сведению.