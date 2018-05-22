В Нижнем Тагиле будут судить тренера, обвиняемого в смерти ребенка в бассейне

В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело в отношении 57-летнего тренера спортивной школы олимпийского резерва "Спутник". Как сообщили Накануне.RU в областном СКР, мужчина обвиняется в причинении смерти ребенку по неосторожности.

Трагедия случилась 2 октября 2017 года во Дворце водного спорта. По данным следствия, перед занятием тренер не рассказал детям о правилах безопасности.

"Во время занятий обвиняемый стал объяснять следующее задание воспитанникам, раньше остальных выполнившим его первое задание, тем самым самоустранился от должного визуального наблюдения и контроля за тренировочным процессом детей, продолжавших выполнять первое задание в центральной и глубокой частях бассейна", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Семилетний мальчик, находясь в центре бассейна, погрузился на глубину. Под водой ребенка заметили другие люди и вытащили его из бассейна, однако на тот момент он уже находился в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался от утопления в воде.

Следствие пришло к выводу, что наступление смерти ребёнка состоит в прямой причинно-следственной связи с преступной неосторожностью тренера, так как он должен был следить за ребенком.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине инкриминируется часть 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).