Путин оставил службу в КГБ, чтобы поддержать Ельцина в августе 1991-го

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своём отношении к перевороту 1991-го года. РБК приводит выдержки из рабочих материалов фильма "Дело Собчака". Тогда сотруднику органов безопасности СССР пришлось сделать выбор между Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которого входил председатель КГБ Владимир Крючков, и президентом Борисом Ельциным.

Владимир Путин рассказал: "С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно". И, чтобы не "метаться туда-сюда", сотрудник КГБ СССР подал рапорт об отставке.

"Августовским путчем" называют события 18-19 августа 1991 г., однако с такой оценкой деятельности ГКЧП согласны не все, так, например, подлинным путчистом называют самого Ельцина.