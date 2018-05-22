Мэр Екатеринбурга пакует вещи

После сегодняшнего эмоционального заявления о добровольной отставке, глава Екатеринбурга - председатель думы Евгений Ройзман в своем кабинете, в присутствии журналистов, подтвердил свое спонтанное решение, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр еще раз мотивировал его нежеланием участвовать в незаконном, по его мнению, утверждении поправок в Устав об отмене прямых выборов.

"Это трезвый, нормальный расчет, есть вещи, в которых нельзя принимать участие, - заявил он. - Для меня единственный способ не участвовать - это подать в отставку".

Ройзман, похоже, легко расстается с креслом мэра, даже не посоветовавшись со своими избирателями. Во всяком случае, судя по его отличному настроению и бодрому виду, планы на будущее у него есть, и неплохие.

"Основные вещи в городе я сумел сделать, не обладая никаким статусом, никаким ресурсом, - откровенничал пока еще мэр. - Поэтому не переживаю по этому поводу, когда надо, жители на меня могут рассчитывать. (...) Понятно, что-то теряю при этом решении, что-то приобретаю, зато совесть моя чиста. Я не транжирил казенные деньги, не летал бизнес-классом, не останавливался в дорогих гостиницах. Я старался делать все, что нужно - был наравне со всеми в своей должности, и каждый житель знал, что может прийти ко мне в кабинет. Я сделал все, что мог на своем посту, видимо, пришло время".

Раскрывать планов на будущее Ройзман не стал, но признался, что скучать не будет.

"То, что я буду востребован, это совершенно точно", - считает он, прогнозируя, что предложения ему начнут поступать уже сегодня вечером. При этом на выборы в городскую думу Ройзман баллотироваться не намерен: "Я это исключаю, во-первых, это плаванье в лягушатнике, во-вторых, здесь сейчас откровенно начинается очень серьезная борьба между жабой и гадюкой, и мне не охота принимать в этом участие".

Тем не менее, Ройзман не исключил, что будет баллотироваться в Госдуму или в мэры, если вернут прямые выборы главы областной столицы.

По окончании импровизированной пресс-конференции, в кабинет Ройзмана зашел глава избиркома Илья Захаров, чтобы как юрист помочь ему грамотно написать заявление об уходе. Ожидается, что на ближайшем внеочередном заседании думы, которое пока не назначено, за принятие отставки главы города проголосует большинство депутатов.