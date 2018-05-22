В Челябинской области власти незаконно отказали ветерану в постановке на учет на получение жилья

Власти Миньяр не давали 86-летнему ветерану Великой Отечественной право встать на учет на получение жилья.

В 2011 году пенсионерка получила удостоверение ветерана - согласно техпаспорту дома, в котором она жила, физический износ строения составлял 50%, а имеющиеся повреждения в доме свидетельствовали о том, что состояние жилого дома не соответствовало требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В ноябре 2012 года администрация незаконно отказала ветерану в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении на основании того, что заявителем были представлены документы, которые якобы не подтверждают право состоять на учете.

По результатам проверки прокурором Аши в администрацию Миньяр внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, в котором потребовано принять ветерана на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.