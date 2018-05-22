В Свердловской области от клещей пострадали 4,6 тысячи человек

За месяц на территории Свердловской области зарегистрировано 4 тыс. 624 пострадавших от клещей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора, это в 1,6 раза ниже, чем в аналогичный период в прошлом году.

Среди пострадавших есть и несовершеннолетние дети, всего - 961 ребенок.

Также в ведомстве отметили, что 13 человек госпитализированы с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит". По сравнению с 2017 г., это в 1,47 раза ниже. На данный момент подтвержденных диагнозов нет. Еще у 32 людей подозревают "клещевой иксодовый боррелиоз", этот диагноз подтвердился у трех человек.

Отметим, что в 2018 г. в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 9800 га. Пока обработано 1706 га территории, что составляет 17,4% от запланированных площадей.