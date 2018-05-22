На ПМЭФ от Китая приедет бывший борец с коррупцией

На Петербургский экономический форум прибудет от КНР вице-председатель Ван Цишань. До его назначения пост вице-председателя КНР был во многом формальным.

Ван Цишань, давний знакомый Си Цзиньпина, будучи секретарём Центрального комитета по проверке дисциплины, стал одним из главных кураторов громких дел о коррупции в высших эшелонах власти. Интригой 19-го съезда было – останется ли 69-летний политик в Политбюро ЦК КПК или уйдёт на пенсию. Тогда китайское руководство не стало нарушать традицию, и Ван Цишань в новый состав Политбюро не вошёл, однако вскоре занял должность вице-председателя КНР. Более того, из Конституции страны была исключена норма, ограничивающая пребывание в должности председателя государства и его заместителя двумя сроками. Теперь Ван и Си теоретически могут находиться на своих непартийных постах сколь угодно долго.

За прошедшее с последнего назначения время Ван Цишань начал активную работу не на дипломатическом, а международном направлении. Он встречался с американскими делегациями, присутствовал при визитах в Пекин Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Ван Цишань прибудет в Россию перед визитом в Китай Владимира Путина, который приедет на саммит ШОС в следующем месяце. Кроме того, всего несколько дней назад состоялось заседание Высшей комиссии по международным делам под председательством самого Си Цзиньпина.

Нынешнюю поездку на ПМЭФ и далее в Белоруссию гонконгское издание South China Morning Post считает свидетельством сближения России и Китая перед лицом агрессивной и непредсказуемой политики администрации Дональда Трампа.

После Петербурга вице-председатель КНР отправится в Минск, где, среди прочего, осмотрит ключевой объект, построенный в рамках "Пояса и пути" – китайско-белорусский индустриальный парк.