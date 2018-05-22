Тюменский общественник пожаловался на судью, рассматривающую его иск против решения облдумы

Глава "Тюменского жилищного комитета" Юрий Рябцев подал жалобу на судью, которая рассмотрит его иск об оспаривании решения депутатов областной думы об отказе в референдуме по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов.

"Состоялась подготовка дела к разбирательству. Со стороны ответчика не было как представителя, так и возражений. Судья назначила основное заседание на 10.00 23 мая. На ее неправомерные действия будем подавать жалобу в квалификационную коллегию: она должна была обязать ответчика представить возражения и документы. Кроме того, я делал запрос об истребовании документов. Судья все проигнорировала. Как мы выходим на рассмотрение дела по существу без доказательств со стороны ответчика?", - рассказал Накануне.RU Рябцев.

Напомним, это третья попытка инициативной группы добиться референдума. Ранее документ был изучен избирательной комиссией и одобрен для дальнейшего рассмотрения областной думой. Депутаты инициативу отклонили в режиме заочного голосования.