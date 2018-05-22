Северный автовокзал Екатеринбурга открыл продажу билетов на предстоящее лето

Северный автовокзал Екатеринбурга обратился с предложением к перевозчикам продлить предварительную продажу билетов на все рейсы до конца лета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре автовокзала, те поддержали инициативу и согласились открыть продажу билетов до 31 августа.

"Отдел организации перевозок уверен, что пассажирам понравится это нововведение, тем более, что на многих маршрутах есть возможность приобрести билеты туда-обратно", - отметили в пресс-центре.

Подробную информацию можно получить в справочной службе Северного автовокзала: (343) 379-09-09, 385-68-58.