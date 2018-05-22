Депутаты отказались присуждать экс-главе Перми звание почетного жителя

Депутаты Пермской городской думы не стали присваивать звание "Почетный гражданин Перми" бывшему главе города, а ныне депутату Госдумы Игорю Шубину, передает корреспондент Накануне.RU.

Титул предлагалось присвоить за значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета. Однако парламентарии не согласились с этим предложением. Один человек высказался "против", 13 депутатов "воздержались" и только 10 проголосовали "за".

При этом звание "Почетный гражданин Перми" было присвоено гендиректору пермского завода "Машиностроитель" Владимиру Ломаеву - за заслуги в реализации программ ракетно-космической отрасли и значительный вклад в социально-экономическое развитие Перми, и заслуженному энергетику России Леониду Заборских - за значительный вклад в развитие энергетики города.

Почетные граждане Перми будут пожизненно получать единовременную денежную выплату в сумме 100 минимальных размеров оплаты труда.