Терминал аэропорта в Красноярске эвакуировали из-за пожарной тревоги

В Красноярске новый пассажирский терминал местного аэропорта, который обслуживает внутренние рейсы, был эвакуирован из-за сработавшей пожарной сигнализации.

"Сегодня утром сработала пожарная сигнализация. Был экстренно эвакуирован новый терминал, через который обслуживаются внутренние рейсы. Обслуживание прилетающих рейсов было организовано через терминал 3, пассажиров - через терминал 2. В 9:00 (5:00 мск) работа терминала возобновлена", - цитирует ТАСС официального представителя аэропорта Никиту Палеху.

В данный момент устанавливаются причины инцидента, открытого горения не обнаружено. По данным МЧС, сигнализация сработала в 7:44 в багажном отделении. От ведомства привлекалось 24 человека, 6 единиц техники.