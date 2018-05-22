Глава Перми представил депутатам главу Мотовилихи

Глава Перми Дмитрий Самойлов на сегодняшнем заседании городской думы представил депутатам Александра Хаткевича в качестве кандидата на должность главы администрации Мотовилихинского района, передает корреспондент Накануне.RU.

С 14 мая Александр Хаткевич занимает пост исполняющего обязанности главы администрации. Депутаты городской думы отметили опыт Александра Хаткевича и выразили мнение, что с поставленными задачами он справится.

Александр Хаткевич родился в Перми, окончил Пермский государственный университет по специальности "экономист-математик". С 2002 по 2014 гг. работал в ОАО "Ростелеком" экономистом, начальником отдела, начальником управления. С 2014 г. занимал должности советника главы администрации города, заместителя начальника департамента имущественных отношений, начальника департамента имущественных отношений.

Напомним, прежний глава администрации района Валерий Кокшаров уволен в связи с истечением срока трудового договора.