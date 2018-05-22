На Среднем Урале "ФОРЭС" оштрафовали за загрязнение воздуха

Асбестовское отделение ООО "ФОРЭС" оштрафовано на 85 тыс. руб. за загрязнение атмосферы. Лабораторные исследования показали, что предприятием допускается выброс загрязняющих веществ, не предусмотренных разрешительной документацией, а также с превышением установленных нормативов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура оштрафовала предприятие, а также в адрес руководителя асбестовского отделения ООО "ФОРЭС" внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

По результатам его рассмотрения предприятием устранены нарушения, проведена ревизия технологического оборудования и ремонт пылегазоочистной системы. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместитель директора по производству и заместитель начальника цеха обжига пропанов привлечены к дисциплинарной ответственности.