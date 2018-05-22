Минфин не поддержал введение плавающих акцизов на топливо

Минфин выступил против идеи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести "плавающие акцизы" на топливо. По словам замминистра Ильи Трунина, сейчас министерство прорабатывает идею возвратных акцизов.

"Если мы сделаем "плавающий" акциз, то объем зачисления в бюджеты субъектов будет заранее не определен. В условиях такой бюджетной конструкции, которую мы поменять не можем, "плавающий" акциз просто невозможен", - приводит слова Трунина "Интерфакс".

Возвратный акциз, который поддерживает Минфин, предполагает возвращение платежа плательщикам при выполнении требований по переработке нефти и поставкам на внутренний рынок.

"И это надо делать с учетом, что проблема обострилась - вы знаете, что у нас растет напряженность с ценами на внутреннем рынке - это надо обсуждать уже в ближайшее время", - сказал Трунин.

Как сообщало Накануне.RU, топливные цены на внутреннем рынке начали повышаться с конца марта. Активная фаза наступила в мае, когда еженедельно АЗС повышали стоимость литра бензина и дизитоплива на 1%.