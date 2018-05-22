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экономика  |  комментариев: 3
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Ройзман подал в отставку
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Евгений Ройзман, &quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ (2015) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в думе Екатеринбурга сложилась беспрецедентная ситуация: при обсуждении повестки депутат Владимир Крицкий предложил включить дополнительно вопрос об изменении Устава города, которым вносятся изменения по поводу прямых выборов мэра областного центра, передает корреспондент Накануне.RU.
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Однако депутат Константин Киселев заявил, что это будет противоречить Уставу муниципалитета и регламенту думы. И предложил главе Екатеринбурга - председателю думы Евгению Ройзману - вообще не ставить вопрос, с чем мэр сразу согласился.

Аргументы правового департамента представительного органа, прокуратуры и факт, что ранее при обсуждении повестки дополнительные пункты в нее вносились "с голоса", не повлияли: "Пока я жив, вопрос на голосование ставить не буду!" - заявил Ройзман. И составил повестку на голосование без пункта об Уставе.

В итоге депутаты пошли на принцип, вообще не став голосовать за повестку заседания. Таким образом дума завершилась, не успев начаться.

В последний момент Ройзман заявил, что не желает дальше участвовать в работе думы и подает в отставку. После чего пока еще мэр стремительно удалился из зала заседаний.

Теперь депутаты решают, как быть дальше. Возможно, народные избранники возьмут тайм-аут, чтобы провести консультации.

Отметим, что как бы ни пытался Ройзман и депутаты из его окружения блокировать принятие изменений в Устав города, приводить главный документ города в соответствии с областным законом все равно придется.



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10:50 Екб


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Ройзман подал в отставку
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