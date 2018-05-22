Ройзман подал в отставку

Сегодня в думе Екатеринбурга сложилась беспрецедентная ситуация: при обсуждении повестки депутат Владимир Крицкий предложил включить дополнительно вопрос об изменении Устава города, которым вносятся изменения по поводу прямых выборов мэра областного центра, передает корреспондент Накануне.RU.

Однако депутат Константин Киселев заявил, что это будет противоречить Уставу муниципалитета и регламенту думы. И предложил главе Екатеринбурга - председателю думы Евгению Ройзману - вообще не ставить вопрос, с чем мэр сразу согласился.

Аргументы правового департамента представительного органа, прокуратуры и факт, что ранее при обсуждении повестки дополнительные пункты в нее вносились "с голоса", не повлияли: "Пока я жив, вопрос на голосование ставить не буду!" - заявил Ройзман. И составил повестку на голосование без пункта об Уставе.

В итоге депутаты пошли на принцип, вообще не став голосовать за повестку заседания. Таким образом дума завершилась, не успев начаться.

В последний момент Ройзман заявил, что не желает дальше участвовать в работе думы и подает в отставку. После чего пока еще мэр стремительно удалился из зала заседаний.

Теперь депутаты решают, как быть дальше. Возможно, народные избранники возьмут тайм-аут, чтобы провести консультации.

Отметим, что как бы ни пытался Ройзман и депутаты из его окружения блокировать принятие изменений в Устав города, приводить главный документ города в соответствии с областным законом все равно придется.