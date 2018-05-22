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21.05.2018
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Новости
22.05.2018 08:30 Мск (10:30 Екб)
общество | За рубежом
Абрамовичу придется объяснить происхождение своего состояния для получения визы
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Роман Абрамович (2012) | Фото:eg.ru

Российский бизнесмен Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", будет вынужден объяснить происхождение своего состояния. Таково условие получения им новой инвестиционной визы в Великобританию.

Как сообщает The Telegraph, это не означает, что в отношении Абрамовича ведется расследование, но условия выдачи визы ужесточились.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, британская виза российского бизнесмена истекла в апреле, а новую ему не выдали. Из-за того, что Абрамовичу было отказано в визе, миллиардер, к примеру, не смог присутствовать в прошедшую субботу, 19 мая, на финальном матче Кубка Англии, где встречались "Челси" и "Манчестер Юнайтед", трофей в итоге выиграли "аристократы".

Роман Абрамович(2012)|Фото:eg.ru

С одной стороны, некоторые источники утверждают, что речь здесь только о затягивании процедуры оформления визы, и никакой политики, с другой – многие эксперты уверены, что нет дыма без огня. Так, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский утверждает, что "британский каток" медленно, но верно подминает под себя российских олигархов. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.

Отметим, что тема с происхождением денег Абрамовича обыгрывалась в недавней игре квнщиками из команды "Вятка" (с 3:10).

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22.05.2018 08:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 05:28 Мск
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Ранее 20.05.2018 15:34 Мск
Абрамовичу не продлили британскую визу








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Абрамовичу придется объяснить происхождение своего состояния для получения визы
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