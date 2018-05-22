Челябинские приставы взыскали с проживающего в Сан-Франциско должника более 16 млн рублей

Более 16 млн рублей задолженности взыскали судебные приставы Челябинска с предпринимателя, который сейчас живет в Сан-Франциско.

Исполнительное производство велось с 2016 года, но взыскание затянулось из-за места жительства должника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

В столице Южного Урала мужчина возглавлял фирму, после продал свой бизнес, у него остались огромные долги.

Должник приехал в Россию в очередной раз, а выехать уже не смог - судебный пристав наложил запрет на выезд зарубеж.

"В Челябинске в его собственности остались два объекта недвижимости - две элитные квартиры в центре города, ранее ограниченные приставом в регистрационных действиях. Арест и дальнейшая реализация этих квартир являлись, по мнению судебного пристава, самым очевидным способом решения проблемы, если у должника нет 16 миллионов рублей. Наличие денег бизнесмен отрицал, но и отдавать квартиры под арест ему тоже не хотелось. Настойчивость пристава в этом противостоянии победила, и деньги пришлось найти", - отметили в ведомстве