В Курганской области погибла бесправница, перевернувшись на автомобиле

В Зауралье погибла 28-летняя автоледи.

Авария произошла 21 мая в 12.10 на 23 км автодороги "Дальняя Кубасова - Кызылбай", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Девушка превысила скорость, не справилась с управлением и слетела с дороги - машина перевернулась.

"В результате происшествия водитель получила травмы, от которых скончалась при транспортировке в больницу. В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудниками полиции установлено, что девушка права управления транспортными средствами не имела, ремнем безопасности при движении пристегнута не была", - добавили в полиции.