УФАС требует от думы Перми отменить запрет НТО на придомовых территориях

Антимонопольщики нашли в работе думы Перми признаки нарушения закона: речь идет об изменениях правил благоустройства и содержания территории в городе. В марте депутаты запретили нестационарные торговые объекты на придомовых территориях, местах для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Это нарушает закон о конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

"При утверждении правил благоустройства и содержания территории дума вышла за пределы данных федеральным законодательством полномочий. Она не вправе в этом документе устанавливать подобные запреты. Кроме того, решение может повлечь ограничение, недопущение или устранение конкуренции", - считает начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Здесь усматриваются признаки нарушения закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ: органы местного самоуправления вправе принимать только те документы, которые не противоречат нормам, установленным федеральным законом.

"Действующее федеральное законодательство не только не содержит нормы, позволяющей органу местного самоуправления принимать решения, устанавливающие запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов, но и обязывает муниципалитеты принимать меры, направленные на стимулирование размещения НТО. А принятое депутатами решение эти условия ограничивает", - сказал глава управления Александр Плаксин.

Управление внесло в думу предупреждение. При его рассмотрении предложено отменить или изменить спорную норму правил до 8 июня. Если предупреждение не будет выполнено в срок, управление возбудит антимонопольное дело.