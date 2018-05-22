По факту отравления в уральском детсаду может быть возбуждено уголовное дело

Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств ухудшения самочувствия нескольких воспитанников детского сада в уральском городе Карпинске.

Напомним, за медицинской помощью обратились шестеро воспитанников детского сада №23 с аналогичными симптомами: жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием. Нескольких пришлось госпитализировать.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, в рамках проверочных мероприятий будут выясняться все обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины ухудшения самочувствия детей.

"Проверочные мероприятия будут проводиться на предмет установления в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ и устанавливающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении детей до 6 лет", - пояснили в ведомстве.

Напомним, свою проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.