Reuters: Центральный банк докапитализирует группу "Открытие" на 18 млрд

Банк России докапитализирует группу "Открытие" на 18 млрд руб. для поддержки ее негосударственных пенсионных фондов - НПФ "Лукойл-гарант", НПФ "Электроэнергетики" и НПФ РГС. По данным Reuters, средства поступят от ЦБ в группу "Открытие", после чего будут распределены между НПФ.

ЦБ намерен объединить три НПФ "ФК Открытие". В августе прошлого года, после начала санации банка "ФК Открытие", НПФ вместе с ним перешли под управление Фонда консолидации банковского сектора. Пенсионных накоплений в трех фондах в третьем квартале 2017 г. содержалось более 520 млрд руб., клиентов было около 8 млн человек; объединенный фонд может стать лидером рынка НПФ.

Из общей суммы докапитализации банковской группы "ФК Открытие" (456,2 млрд руб.) пенсионным фондам досталось 42,9 млрд руб