Разделение Минобрнауки требует "упразднения" ЕГЭ: Госдуме предложили изменить закон об образовании

Разделение Минобрнауки на два отдельных ведомства – шанс на выход из кризиса в образовании. Чтобы его совершить, необходимо сделать второй шаг: отделить выпускные экзамены от вступительных, в противном случае ЕГЭ и всей системой образования останется управлять орган, изначально созданный только для контроля. Профессор Александр Иванов из Петрозаводска обратился к депутатам Госдумы с просьбой внести изменения в закон об образовании в части итоговой аттестации и вступительных испытаний в вузы, передает корреспондент Накануне.RU.

Разделение Минобрнауки на два министерства означает признание кризиса системы управления образованием и возврат к отечественной традиции, отмечает профессор. Однако опасность заключается в безобидном, на первый взгляд, выведении Рособрнадзора в подчинение Правительству.

"Отдельным органом, который будет надзирать за образованием в стране, будет специальное агентство по надзору за образованием, которое в этом случае уже будет находиться под Правительством, осуществляя функции надзора как в отношении средней школы, так и в отношении высшей школы и науки", – пояснил Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным, посвященной структуре нового кабинета министров.

По словам Александра Иванова, Рособрнадзор – больше, чем контролирующий орган, он управляет всей системой образования при помощи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Всероссийских проверочных работ (ВПР). А теперь его отделили от профильных министерств.

Прежде всего, Рособрнадзор осуществляет методическое обеспечение ЕГЭ, включая разработку КИМов – контрольно-измерительных материалов этих экзаменов. Особенностью "ЕГЭ по-российски" является его полная стандартизация: по каждой дисциплине очерчен круг тем, определено количество вопросов, ежегодно выставляются демонстрационные версии заданий, издаются многочисленные пособия для подготовки к единым экзаменам "от разработчиков КИМов". И стандартизация является неизбежным следствием отсутствия в школе единых программ (по действующим ФГОСам программу составляет каждый учитель). Общие требования, которых нет в программах, прописывают в заданиях единых экзаменов.

"Ученики, школа и репетиторы хорошо знают, какие темы "нужны для ЕГЭ", и сосредотачивают внимание именно на этих вопросах, фактически игнорируя всё остальное", – пояснил Накануне.RU профессор.

В последние годы надзорное ведомство проводит также ВПР, которые в условиях отсутствия единых программ неизбежно выстроены по схеме ЕГЭ: демо-версии, "банки заданий" и многочисленные пособия по натаскиванию на тесты.

"Эти контрольные оказывают мощное переформатирующее воздействие на всё школьное образование. Уже в младших классах в ходу понятия: "нужно (или не нужно) для ВПР", – подчеркнул Иванов.

Начатая министром образования Ольгой Васильевой работа по разработке единых программ и учебников для школы не принесет результата, ведь содержание образования в значительной мере определяется сегодня не программами, а эклектикой проверочных тестов, уверен профессор.

"Решение указанного вопроса невозможно без изменений в законе об образовании, его статьях 59 и 70, касающихся итоговой аттестации и вступительных испытаний в вузы. Разделение Минобрнауки на два министерства требует аналогичного разделения ЕГЭ на самостоятельные выпускные и вступительные экзамены. Первые должны перейти в ведение Министерства просвещения, а вторыми следует заниматься Министерству высшего образования. Функцией Рособрнадзора при этом останется контроль за объективностью их проведения. Сама форма экзаменов ("ЕГЭ или не ЕГЭ") – отдельная тема. Следует подчеркнуть, что объединение двух функций – выпускной и вступительной – в одном экзамене невозможно в принципе, и отечественная практика ЕГЭ подтвердила это", – заключил Александр Иванов.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов. Этим же указом президента упраздняется Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), его функции перешли Министерству науки, а Агентство по надзору за образованием стало подведомственным Правительству. Министерство просвещения возглавила Ольга Васильева, а Миннауки – теперь уже экс-глава ФАНО Михаил Котюков.