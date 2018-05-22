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Покусились на "кремлевский общак"? Что значат проблемы Абрамовича в Лондоне "По моим представлениям, Абрамович является держателем одного из кремлевских "общаков", куда на протяжении многих лет отправляют взносы предприниматели и чиновники самого разного уровня в целях повышения поддержки со стороны Абрамовича и его ставленников во власти".
21.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Предписано вымирать, или Между строк президентского указа Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН выпустил доклад о глобальной урбанизации, в котором до 2050 г. спрогнозировал изменение численности населения всех стран мира. Прогноз для России неутешительный: в стране останется 133 млн человек, из которых в городах будут проживать 111 млн, а село почти вымрет, убыв до 22 млн с нынешних 37 млн. Этот прогноз совпал с указом президента России Владимира Путина.
21.05.2018
общество ;  | комментариев: 3
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Новости
22.05.2018 08:00 Мск (10:00 Екб)
экономика | За рубежом
В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги из-за роста цен на бензин
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топливо, бензин, заправка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо. По данным телеканала Globo, протестные акции проходят по меньшей мере в 20 регионах страны.
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22.05.2018 08:00 Мск | Бразилия | информационная служба Накануне.RU
10:00 Екб


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В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги из-за роста цен на бензин
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