В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги из-за роста цен на бензин

В Бразилии дальнобойщики перекрыли дороги в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо. По данным телеканала Globo, протестные акции проходят по меньшей мере в 20 регионах страны.

Цены на бензин и дизельное топливо подняла государственная компания Petrobras. Решение компания объяснила мировым ростом цен на энергоносители.

Как сообщало Накануне.RU, Центробанк назвал рост мировых цен на нефть причиной увеличения стоимости топлива в России. По данным Росстата, бензин две недели подряд рос в цене на 1% и больше.