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Так турки или нет? Дубровский задал новую интригу в вопросе о строительстве конгресс-холла в Челябинске
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конгресс-холл, Челябинск, проект (2018) | Фото: congress-74.ru

21 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский на своей пресс-конференции в Карабаше задал, кажется, новую интригу в вопросе строительства многострадального здания конгресс-холла в Челябинске под саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске уже через два года. Отвечая на вопрос о сроках строительства 170-метрового гиганта над рекой Миасс, губернатор неожиданно для многих назвал турецких застройщиков "настоящими инвесторами" и сказал, что турецкие партнеры ждут окончания экспертизы проекта, чтобы решить, входить в бизнес или нет. И эти слова могут стать маленькой сенсацией в ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU.
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Следует напомнить о попытках захода турецких застройщкиов на "стройку века" в Челябинске, таковых было две. Еще осенью прошлого года в Челябинске с деловым визитом побывал глава турецкой компании Saridaglar Озметин Аидин, затем визит повторился в начале 2018 года. Турки публично сулили вложение в строительство конгресс-холла до 100 млн долларов, в случае получения контракта, ссылались на наличие опыта в работах такого масштаба (в частности, в Турции они строят здание высотного телецентра, гостиницы и бизнес-центры) и демонстрировали интерес к челябинскому проекту.

Однако тогда по итогам пресс-конференции на вопрос корреспондента Накануне.RU Аидин так и не смог ответить, с кем они встречались в Челябинске на официальном уровне, каков был ответ южноуральских чиновников на предложения.

глава компании Saridaglar Озметин Аидин(2018)|Фото: Накануне.RU

Судя по всему, южноуральские власти не были заинтересованы в привлечении турецкого застройщика к строительству конгресс-холла, собственно, с этим турецкие гости и отбыли восвояси. Позже в разговоре с нами директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий подтвердил, что турки предлагали свои услуги, но "работать с ними непросто", потому что они при получении контракта предпочитают нанимать собственных рабочих, максимально использовать собственные материалы и вообще редко допускают местный бизнес до участия в проекте.

Между тем за 1,5 года до истечения сроков (по планам сдача конгресс-холла должна пройти в четвертом квартале 2019 г., – прим.) на возведение самого высотного здания в Челябинске даже площадка под строительство окончательно не готова, предстоит ряд экспертиз и согласований. Сейчас на площадке рабочие заняты, по словам Передерия, "выносом сетей" и подготовительными работами, но темпы, надо признать, не впечатляют.

В то же время губернатор Борис Дубровский на вчерашней пресс-конференции заявил, что в Челябинске будет не один, а… два конгресс-холла, очевидно, имея в виду ударными темпами возводимое здание предпринимателем Алексеем Наговицыным на улице Труда. В принципе, не получивший официального одобрения проект Наговицына власти всегда держали про "запас" как здание конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Отсюда и заявления Дубровского о "двух конгресс-холлах" в Челябинске, при том, что официальный проект (в границах улицы Береговой) пока все-таки больше строится на бумаге и в головах чиновников.

В этом же ряду можно рассматривать и заявление губернатора о возможном привлечении к строительству турок – еще в начале года их предложения не вызывали интереса и энтузиазма, но время уже сильно поджимает.

вид на район будущего конгресс-холла, челябинск, улица Береговая(2018)|Фото: Накануне.RU

Вид на район будущего конгресс-холла

конгресс-холл, Челябинск, проект(2018)|Фото: congress-74.ru

Проект конгресс-холла

Другие новости по темам: Борис Дубровский, Алексей Наговицын, Виталий Передерий, ХП Конгресс-холл, Озметин Аидин, Saridaglar, саммиты ШОС и БРИКС, стройки
22.05.2018 08:08 Мск | Денис Лузин
10:08 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.05.2018 15:12 Мск
Губернатор Борис Дубровский рассказал о подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС








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Так турки или нет? Дубровский задал новую интригу в вопросе о строительстве конгресс-холла в Челябинске
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