В Зауралье неудавшийся воришка чуть не получил от пенсионерки ведром по голове

В Зауралье осудили мужчину, который в пьяном виде хотел забрать пенсию у пожилой женщины.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в селе Мартыновка Сафакулевского района, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Ночью пьяный мужчина подошел к ограде дома 82-летней пенсионерки и спрятав лицо под шапкой с прорезями для глаз, перелез через забор. После этого он начал стучать в двери, а когда женщина поинтересовалась кто к ней пришел, злоумышленник представился участковым уполномоченным полиции. Пенсионерка открыла дверь.

Попав в дом, мужчина, угрожая убийством и применяя физическую силу к потерпевшей, стал требовать передачи ему деньги - злоумышленник знал, что 21 числа все пенсионеры села получили пенсию. Однако, опасаясь за свою жизнь, бабушка схватила стоящее на полу веранды ведро и попыталась ударить им обидчика. Уклонившись от удара, разбойник вышел из дома и с места преступления скрылся.

"Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, пояснив, что в течение дня распивал спиртные напитки у знакомого, проснулся ночью и пошел прогуляться по деревне. Он решил занять денег у малознакомой пенсионерки - для этого и проник в дом, представившись участковым", - отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.