Глава Тюмени вошел в тройку лучших мэров России

Мэр Тюмени Александр Моор вошел в тройку лучших мэров России. Рейтинг составили Агентство политических и экономических коммуникаций и лаборатория региональных политических исследований Высшей школы экономики.

Оценка прошла в январе – марте 2018 г. по политико-управленческому и социально-экономическому блокам. Выборка прошла во всех столицах субъектов и других городских округах с населением более 300 тыс. человек. Первые места в рейтинге заняли Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону.

Отстающие чаще всего имеют накопленные проблемы из-за неэффективности прежнего руководства: Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Махачкала, сообщают "Ведомости". В числе аутсайдеров – города, где власть неэффективно пользуется своими ресурсами: Новосибирск (73-е место), Воронеж (66-е), Пермь (63-е).

Напомним, после назначения главы Тюменской области Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ Александра Моора называют одним из наиболее вероятных кандидатов на пост и.о. губернатора.