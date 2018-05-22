В Екатеринбурге суд отказал в ликвидации скандальной свалки на Химмаше

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска прокуратуры по поводу ликвидации незаконной свалки на Химмаше, которая горела зимой прошлого года. В картотеке суда указано, что ответчиками по делу выступали мэрия и районная администрация города, а также EМУП "Спецавтобаза", которое занимается отходами.

Соответствующее решение было принято судом 21 мая.

Напомним, что свалка загорелась в декабре 2017 года на улице Черняховского в Екатеринбурге. Пожарные и спецтехника ликвидировали очаги горения и тления мусора в течение шести дней.