МЧС России предупреждает жителей "тюменской матрешки" о штормовом ветре

Спасатели предупредили жителей "тюменской матрешки" о неблагоприятных погодных условиях и сильном ветре, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, 22 мая в Югре в течение суток на территории Березовского, Советского, Белоярского и Кондинского районов прогнозируются опасные погодные явления: очень сильный ветер порывами 20-25 м/с.

В Тюменской области сегодня ночью ожидается местами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем - местами умеренный дождь, ветер северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 17-22 м/с.

В Приуральском и Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, по информации синоптиков, 22 мая прогнозируются опасные явления: очень сильный ветер порывами до 20-25 м/с.

Прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, ведомства и на объекты инфраструктуры.

ГУ МЧС России рекомендует автовладельцам максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, в этот период необходимо ограничить выход на улицу детей без сопровождения взрослых. Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.