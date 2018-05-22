В Кургане из-за нарушений противопожарной безопасности закрыли "Детский мир"

В Кургане закрыли магазин "Детский мир", расположенный в доме №10 на улице 1 Мая.

Решением Курганского городского суда удовлетворенно исковое заявление прокурора Кургана о возложении обязанности на ООО "Детский мир" приостановить эксплуатацию нежилых помещений, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Общая площадь нежилых помещений - 7 тыс. 572 кв. м.

Известно, что магазин будет закрыт до тех пор, пока все выявленные нарушения пожарной безопасности не будут устранены.