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21.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


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21.05.2018
общество ;  | комментариев: 3
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Новости
22.05.2018 07:38 Мск (09:38 Екб)
экономика | В России
"Ренова" хочет продать "Т Плюс" структуре "Газпрома"
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Уральский турбинный завод, УТЗ, Виктор Вексельберг (2017) | Фото: Накануне.RU

Группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга направила структуре "Газпрома" - "Газпром энергохолдингу" предложение о продаже энергокомпании ПАО "Т Плюс".

Собеседник "Интерфакса", близкий к одной из сторон сделки, отметил, что предложение пока что не носит официальный характер, другой источник рассказал, что к возможной сделке "много вопросов".

"Т Плюс" — российская частная компания, которая ведет деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В 2011 г. председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсуждал с Вексельбергом перспективы объединения энергетических активов. Тогда планировалось, что у "Реновы" останется не менее 25% плюс одна акция, а у "Газпрома" — не более 75% минус одна акция. Но тогда сделка была заблокирована антимонопольной службой. К обсуждению слияния стороны вернулись в 2015 г., переговоры снова не закончились соглашением, напоминает РБК.

Глава ФАС Игорь Артемьев 15 мая заявил, что в ведомстве не приветствуют возможную продажу "Т Плюс" структуре "Газпрома", но подчеркнул, что ходатайств по этому поводу в службу не поступало.

Как сообщало Накануне.RU, группа "Ренова" попала под санкции Минфина США. Компания получила поддержку от российских властей.

Другие новости по темам: Ренова, Т плюс, Виктор Вексельберг , Газпром
22.05.2018 07:38 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:38 Екб


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"Ренова" хочет продать "Т Плюс" структуре "Газпрома"
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