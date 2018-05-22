"Ренова" хочет продать "Т Плюс" структуре "Газпрома"

Группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга направила структуре "Газпрома" - "Газпром энергохолдингу" предложение о продаже энергокомпании ПАО "Т Плюс".

Собеседник "Интерфакса", близкий к одной из сторон сделки, отметил, что предложение пока что не носит официальный характер, другой источник рассказал, что к возможной сделке "много вопросов".

"Т Плюс" — российская частная компания, которая ведет деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В 2011 г. председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсуждал с Вексельбергом перспективы объединения энергетических активов. Тогда планировалось, что у "Реновы" останется не менее 25% плюс одна акция, а у "Газпрома" — не более 75% минус одна акция. Но тогда сделка была заблокирована антимонопольной службой. К обсуждению слияния стороны вернулись в 2015 г., переговоры снова не закончились соглашением, напоминает РБК.

Глава ФАС Игорь Артемьев 15 мая заявил, что в ведомстве не приветствуют возможную продажу "Т Плюс" структуре "Газпрома", но подчеркнул, что ходатайств по этому поводу в службу не поступало.

Как сообщало Накануне.RU, группа "Ренова" попала под санкции Минфина США. Компания получила поддержку от российских властей.