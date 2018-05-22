Яна Куприкова назначена первым замминистра экологии Челябинской области

Яна Куприкова исполняла обязанности министра экологии региона после отставки Ирины Гладковой в январе текущего года.

22.05.2018 07:42 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU

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