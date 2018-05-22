В Екатеринбурге на Авиаторов сгорели три автомобиля

Минувшей ночью в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге сгорели три автомобиля. ЧП случилось на улице Авиаторов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 3 часа 31 минуту. На площади в 10 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и салон Mitsubishi Pajero Sport, а также кузова автомобилей "Таврия" и Ford Focus.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение четырех минут. Причина возгорания устанавливается.