Путин назначит врио глав Амурской, Тюменской областей и ЯНАО "достаточно оперативно"

Указы главы государства о назначении врио губернаторов после ухода на министерские посты глав Тюменской, Амурской областей и ЯНАО могут быть подписаны в скором времени.

"Можно предположить, что это будет сделано достаточно оперативно",— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что с партией ведутся консультации по кандидатам, однако называть их не стал.

До назначения врио главы Амурской области (губернатор Александр Козлов назначен министром РФ по развитию Дальнего Востока) обязанности главы областного правительства выполняет первый зампред правительства Марина Дедюшко. Как отметили в отделении "Единой России", обсуждения претендентов на пост главы не проводились. Глава амурского обкома КПРФ Роман Кобызов предположил, что, скорее всего, во главе области встанет представитель "Единой России". ЛДПР предложила назначить врио главы региона первого зампреда думского комитета по региональной политике и проблемам Дальнего Востока, члена высшего совета партии Ивана Абрамова. До 10 июня заксобрание Амурской области должно назначить досрочные выборы губернатора — для этого депутаты соберутся на внеочередную сессию парламента.

Назначенные на посты федеральных министров экс-губернаторы Тюменской области и ЯНАО Владимир Якушев (министр строительства и ЖКХ) и Дмитрий Кобылкин (министр природных ресурсов и экологии) вчера были представлены на новых местах работы. В обоих регионах, оставшихся без руководителей, ждут указов президента о назначении врио. Пока функции губернаторов выполняют вице-губернаторы: Сергей Сарычев в Тюменской области и Ирина Соколова в ЯНАО. Госпожа Соколова вчера провела встречу с полпредом президента в Уральском федеральном округе Игорем Холманских.

В правительствах обоих регионов отмечают, что ждут назначения врио на это неделе. В числе потенциальных кандидатов на пост врио тюменского главы обсуждаются Сергей Сарычев и сити-менеджер Тюмени Александр Моор, которого называют соратником Владимира Якушева. В ЯНАО среди кандидатов на пост врио главы региона — Ирина Соколова и заместитель губернатора Алексей Ситников. Собеседник сказал, что наиболее приемлемой для Тюменской области фигурой называют Александра Моора, а для ЯНАО — зампреда правления НОВАТЭКа и главы ОАО "Ямал СПГ" Евгения Кота. Однако в администрациях обеих регионов отмечают, что решения о назначениях врио "неочевидны для региональных властей".

Выборы губернатора Тюменской области, как и Амурской, до 10 июня должна назначить облдума. В ЯНАО, который является частью "матрешечного" субъекта РФ (ЯНАО и Ханты-Мансийский автономный округ считаются частью Тюменской области, но юридически объединение не состоялось), действует многоступенчатая система выборов. За 40 дней до дня голосования глава Тюменской области должен предложить президенту не менее пяти кандидатур на должность губернатора ЯНАО. Из них Владимир Путин выберет троих и представит в ямальское заксобрание, которое в единый день голосования выберет из них главу региона, пишет газета "Коммерсант".