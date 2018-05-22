Руководству полигона ТБО в Сургуте грозит уголовная ответственность

Сургутская транспортная прокуратура рассмотрела обращение межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Фронт" о невыполнении решения суда унитарным предприятием "СКЦ Природа", которому запретили эксплуатацию сургутского полигона твердых бытовых отходов и обязали в течение 90 суток произвести рекультивацию земельного участка, используемого для эксплуатации этого мусорного полигона.

Как сообщили Накануне.RU в "Зеленом фронте", все это время полигон продолжал работу, несмотря на решение суда от 6 февраля. По этой причине экологи обратились в прокуратуру и службу судебных приставов.

В орган предварительного расследования направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении руководства "СКЦ Природа".

Между тем, в 2017 году исполнительное производство уже было возобновлено. В этот раз экологи также будут следить за принятыми приставами мерами, настаивая на фактическом исполнении решения суда, вплоть до рекультивации этой свалки.

Напомним, в апреле судебная коллегия по гражданским делам окружного суда признала свалку незаконной, так как она расположена близко к аэропорту. Организация обязана по истечении 90 суток с момента вступления решения суда в законную силу произвести рекультивацию земельного участка, используемого для полигона.

Между городской администрацией и "СКЦ Природа" заключен договор аренды земельного участка. В администрации ранее сообщили, что согласно результатам независимой экспертизы, нарушений в работе полигона нет. В Сургутский городской суд ушло заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда до 2021 г.