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общество ;  | комментариев: 1
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Руководству полигона ТБО в Сургуте грозит уголовная ответственность
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(2004) |

Сургутская транспортная прокуратура рассмотрела обращение межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Фронт" о невыполнении решения суда унитарным предприятием "СКЦ Природа", которому запретили эксплуатацию сургутского полигона твердых бытовых отходов и обязали в течение 90 суток произвести рекультивацию земельного участка, используемого для эксплуатации этого мусорного полигона.

Как сообщили Накануне.RU в "Зеленом фронте", все это время полигон продолжал работу, несмотря на решение суда от 6 февраля. По этой причине экологи обратились в прокуратуру и службу судебных приставов.

В орган предварительного расследования направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении руководства "СКЦ Природа".

Между тем, в 2017 году исполнительное производство уже было возобновлено. В этот раз экологи также будут следить за принятыми приставами мерами, настаивая на фактическом исполнении решения суда, вплоть до рекультивации этой свалки.

Напомним, в апреле судебная коллегия по гражданским делам окружного суда признала свалку незаконной, так как она расположена близко к аэропорту. Организация обязана по истечении 90 суток с момента вступления решения суда в законную силу произвести рекультивацию земельного участка, используемого для полигона.

Между городской администрацией и "СКЦ Природа" заключен договор аренды земельного участка. В администрации ранее сообщили, что согласно результатам независимой экспертизы, нарушений в работе полигона нет. В Сургутский городской суд ушло заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда до 2021 г.

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22.05.2018 05:13 Мск | Денис Линов
07:13 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 13:38 Мск
Югорские экологи просят возбудить уголовное дело из-за полигона ТБО в Сургуте

Ранее 09.04.2018 08:08 Мск
Сургутский полигон ТБО, несмотря на решение суда, продолжит работу

Ранее 05.04.2018 16:23 Мск
Суд постановил закрыть и рекультивировать сургутский полигон ТБО








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Руководству полигона ТБО в Сургуте грозит уголовная ответственность
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