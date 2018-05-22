Началось тестирование российского AliExpress

Компания "Яндекс" и Сбербанк запустили тестирование интернет-магазина "Беру".

Площадка работает на базе "Яндекс.Маркета". Официальный запуск ресурса запланирован на осень текущего года. Бета-версия сайта доступна для желающих протестировать новый сервис. Полностью новый интернет-магазин станет доступен для пользователей после официального запуска.

Тем временем, разработчики продолжают работать над расширением ассортимента и функциональности нового интернет-магазина. Сейчас доступны около 25 тыс. товарных позиций из категорий "электроника", "бытовая техника", "товары для животных", "товары для дома и дачи", "детские товары". В ближайшие годы ассортимент магазина расширится до миллиона товарных позиций, сообщает Lenta.ru.

Как сообщало ранее Накануне.RU, по условиям соглашения Сбербанк вкладывает в Яндекс.Маркет 30 млрд руб. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии.