Трамп запретил в США операции с госдолгом Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп своим указом запретил гражданам и юридическим лицам в США совершать операции с суверенным долгом Венесуэлы.

Документ, как указывается в нем, был одобрен "в свете недавних действий режима Мадуро", в том числе из-за "повальных" экономических проблем в стране, из-за "процветания" в Венесуэле коррупции, "продолжающегося подавления в стране политической оппозиции", "попыток подорвать демократический порядок в Венесуэле путем проведения внеочередных выборов, которые не являются ни свободными, ни справедливыми", а также в связи с "ответственностью режима президента страны за углубление гуманитарного кризиса".

По ограничение Трампа попала "покупка любых долговых обязательств правительства Венесуэлы, в том числе дебиторской задолженности". Это относится и к венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, а также Центральному банку Венесуэлы, сообщает РБК.